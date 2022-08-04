Демилитаризация Карабаха - ключ к процветанию Южного Кавказа

4 авг. 20:53

После Карабахской войны Армения и Азербайджан при участии России подписали договор о перемирии. Баку и Ереван взяли курс на нормализацию, но, несмотря на это, между ними постоянно вспыхивают боевые действия. Почему в Карабахе до сих пор идут обстрелы и что может сделать Россия для их прекращения?

