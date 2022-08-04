После Карабахской войны Армения и Азербайджан при участии России подписали договор о перемирии. Баку и Ереван взяли курс на нормализацию, но, несмотря на это, между ними постоянно вспыхивают боевые действия. Почему в Карабахе до сих пор идут обстрелы и что может сделать Россия для их прекращения?
Демилитаризация Карабаха - ключ к процветанию Южного Кавказа
После Карабахской войны Армения и Азербайджан при участии России подписали договор о перемирии. Баку и Ереван взяли курс на нормализацию, но, несмотря на это, между ними постоянно вспыхивают боевые действия. Почему в Карабахе до сих пор идут обстрелы и что может сделать Россия для их прекращения?
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