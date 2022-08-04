Siemens готова отправить России турбину для "Северного потока"

4 авг. 16:58

Немецкая фирма Siemens получила все необходимые экспортные документы для транспортировки в Россию турбины для газопровода "Северный поток - 1", но ждет разрешения из РФ на ее импорт, - заявил сегодня представитель компании.

"Необходимые экспортные документы для вывоза турбины из Германии и транзита через различные страны в Россию уже получены. Однако без импортной документации для российской таможни ее невозможно транспортировать в Россию", - заявили в Siemens, передает РИА Новости.

Документы могут быть получены только от Газпрома, - добавили там, добавив, что турбина "полностью подготовлена" к транспортировке, и начать ее можно незамедлительно.