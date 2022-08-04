В Москве снова "заминировали" музеи Третьяковки

4 авг. 16:51

Власти Москвы снова закрыли сегодня музеи Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке и на Крымском валу из-за анонимной угрозы "минирования", сообщили в музее.

"В связи с анонимной угрозой мы вынуждены эвакуировать посетителей и до 19:00 4 августа прекратить работу музеев Третьяковской галереи по адресу", - рассказали в музее, передает РИА Новости.

Ранее представитель экстренных служб столицы рассказал, что неизвестный второй раз за три дня "заминировал" Третьяковскую галерею. На время проверки эвакуировали около 500 человек.

Посетители, которые не смогли закончить осмотр выставок из-за эвакуации или приобрели билет на то время, когда музей будет вынужденно закрыт, смогут посетить его по купленному билету в любое удобное время до 14 августа.