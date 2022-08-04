Юг России раскалится до 40 градусов в ближайшие дни

4 авг. 16:48

В выходные в Краснодарском крае и других южных регионах России воздух нагреется до 36 градусов, новая неделя начнется 40-градусной жарой, предупреждают синоптики.

Согласно информации Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5 августа на основной территории края будет около 26-31 градуса тепла, на побережье Черного моря - до плюс 33. В выходные станет жарче - на большей части региона температура воздуха составит 36 градусов.

Ранее синоптики пообещали, что с 6 августа на Кубань придет жара, с каждым днем столбики термометров будут ползти вверх, начало следующей недели регион встретит с почти 40-градусной жарой.

Подобная погода в первой декаде августа будет стоять также в Крыму, на Ставрополье, в Самарской, Ульяновской и Оренбургской областях.