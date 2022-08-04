В выходные в Москве ожидаются пик жары и мощная гроза

4 авг. 16:36

Специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал о погоде в предстоящие выходные, пишет РИА Новости.

"Финал текущей недели в Центральной России ознаменуется заключительной в этом сезоне волной 30-градусной жары. В пятницу погожий антициклон позволит воздуху прогреться до плюс 27 – плюс 32, а на пик, в условиях солнечной и сухой погоды, аномальная жара выйдет в субботу, когда в регионе показания термометров повысятся до плюс 28 – плюс 33", – предупредил он.

В Москве в субботу температура будет выше климатической нормы августа на 9-10 градусов. Такая температура в столице 6 августа случалась всего дважды за более чем сто лет наблюдений - в 2010 и 2014 годах.

В воскресенье в Москве случится гроза, выпадет до трети месячной нормы осадков. Гроза будет сопровождаться градом и шквалистым ветром, добавил Тишковец.