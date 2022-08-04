Зерно и мир: что обсудят Путин и Эрдоган в Сочи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 5 августа посетит с однодневным визитом Сочи, где проведет переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным. Анонсируя встречу лидеров, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что в ходе переговоров стороны обсудят двусторонние отношения и региональную повестку, а также вывоз украинского зерна по морю в соответствии с соглашениями между РФ, Украиной, Турцией и ООН, подписанными 22 июля. Также темой переговоров было заявлено военно-техническое сотрудничество России и Турции, которое, по словам Пескова, "постоянно находится на повестке дня". Представитель официальной Москвы также подчеркнул, что в настоящее время весь комплекс российско-турецких отношений находится "на весьма высоком уровне".

Контекст предстоящей встречи определен договоренностями, достигнутыми на трехсторонних переговорах 19 июля в Тегеране, где лидеры России и Турции условились развивать взаимодействие не только по вопросу сирийского урегулирования и налаживанию "зернового коридора", но и по другим темам, в числе которых сотрудничество в военно-технической, торгово-экономической и энергетической сферах.

Вместе с экспертами "Вестник Кавказа" разбирался в том, для чего нужна встреча Путина и Эрдогана спустя две недели после предыдущих переговоров.

"Зерновая сделка": позиции России, Украины и Турции

22 июля в Стамбуле Россия, Турция, Украина и ООН заключили так называемую "зерновую сделку", предусматривающую вывоз продукции по согласованным безопасным коридорам из трех подконтрольных Украине портов в Одессе, Черноморске и Южном для последующих поставок на мировые рынки. Соглашение также предусматривает снятие ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений. По мнению ряда экспертов, одна из основных "болевых точек" сделки в том, что Россия и Украина видят ее по-разному. Так, российская сторона рассматривает договоренность не только как зерновое соглашение, но и путь к возобновлению переговоров по украинскому урегулированию в целом. Позиция Киева и коллективного Запада заключается в разграничении зернового и политического вопросов, то есть договорная часть не предусматривается.

Важнейшая роль принадлежит Турции, являющейся главным посредником сделки. Экономические выгоды Анкары от реализации "зернового соглашения" в том, что она оставляет за Турцией эксклюзивное право на продажу украинского продовольствия.

В беседе с "Вестником Кавказа" научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН, директор Центра изучения современной Турции Амур Гаджиев обратил внимание на то, что еще одной проблемой является та роль, которую пытаются играть в ситуации с вывозом украинского зерна США. "Америка теперь тоже пытается втиснуться в этот процесс. Тем более, что со стороны Анкары звучат заявления о том, что продуктовая сделка в Стамбуле может стать основой для дальнейших переговоров по украинскому урегулированию в целом, а опыт успешного взаимодействия России и Турции имеется и по Сирии, и по Ливии, и по Карабаху. Таким образом, США опасаются, что Турция будет играть как посредник в этом процессе первую скрипку, а Запад будет вытеснен. Эти вещи требуют неотложной дискуссии, причем на высшем уровне", - указал востоковед.

Несмотря на все противоречия сделка заработала: накануне, 3 августа, в порт Стамбула вошло первое судно с 26 тысячами тонн зерна на борту. "Груженый кукурузой сухогруз Razoni, который вчера вышел из порта Одессы, достиг пролива Босфор со стороны Черного моря. Он бросил якорь в отведенном ему месте", - сообщало Минобороны Турции. Далее сухогруз доставит кукурузу в Ливан.

Сирийское направление российско-турецких отношений

Сирийское досье не уходит с повестки российско-турецких переговоров. Несмотря на множество противоречий в этом вопросе в ходе трехсторонней встречи в Тегеране Путин подчеркивал, что Россия и Турция заинтересованы в достижении устойчивой и жизнеспособной нормализации ситуации в Сирии, что предполагает приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности САР и победу над терроризмом и незаконным инициативам по самоуправлению в стране под предлогом борьбы с терроризмом. В Сочи лидерам России и Турции предстоит обсудить алгоритм совместных действий в этом направлении.

Военно-техническая сфера

В рамках сотрудничества России и Турции в оборонной сфере сейчас, пожалуй, самым актуальным вопросом, является намерение Москвы закупать турецкие беспилотники "Байрактар". Об этом сначала заявил президент Турции со ссылкой на российского коллегу. Впоследствии Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, хочет ли Москва сотрудничать с производителем боевых беспилотников "Байрактар", подтвердил, что тема затрагивалась во время последних контактов президентов и будет обсуждаться на предстоящей встрече Путина и Эрдогана в Сочи. "Сам тот факт, что в такой чувствительной сфере развивается наше взаимодействие, говорит о том, что в целом весь комплекс наших взаимоотношений находится на весьма высоком уровне", - добавил Песков.

Кроме того, ранее турецкая сторона проявляла интерес к российским истребителям Су-25. Также в зоне ближайшего развития между Москвой и Анкарой находится вопрос о налаживании совместного судостроения и строительства реактивных двигателей для истребителей.

Напомним, что Россия и Турция уже обладают позитивным опытом сотрудничества в области вооружения. В частности Анкара в 2019 году купила четыре дивизиона российской зенитной ракетной системы С-400. "Я думаю, оно того стоило. Мы вправе укреплять нашу обороноспособность так, как считаем необходимым", - комментировал соглашение Эрдоган, отвечая на вопрос о том, стоила ли сделка роста напряженности в отношениях с США, которое за ней последовало.

Экономика

Отношения России и Турции в экономической сфере определяет факт неприсоединения Анкары к антироссийским санкциям Запада. По словам официального представителя президента Турции Ибрагима Калына, Турция периодически получает запросы Запада относительно необходимости введения санкций против России, однако власти страны придерживаются "политики баланса". "Мы не вводим санкций [против Москвы] и не будем к ним подключаться", - акцентировал внимание Калын, пояснив, что введение антиросийских рестрикций противоречит интересам Турции. "Наши экономические отношения с Россией носят такой характер, что введение санкций нанесет больше ущерба экономике Турции, нежели России. Мы заняли четкую позицию в этом вопросе", - сказал он в интервью Haberturk.

Политика неприсоединения Турции к западным санкциям получила позитивную оценку российских властей. Так, в ходе встречи в Тегеране, Путин констатировал развитие двусторонних отношений, в том числе в области экономики. "Отношения развиваются. Растет товарооборот, причем очень значительными темпами", - сказал он в беседе с турецким коллегой.

Действительно, политика неприсоедения уже дала Анкаре ощутимые выгоды. Так, по данным Турецкого института статистики, в июне 2022 года экспорт товаров из Турции в Россию увеличился на 46% по отношению к июню 2021 года и на 52% к предыдущему месяцу – до $791,4 млн. При сохранении динамики, такие показатели позволят Турции выйти на четвертое место в списке крупнейших поставщиков товаров на российский рынок. Среди самых популярных экспортных товаров – фрукты, оборудование и комплектующие, а также товары широкого потребления.

Также продолжение российско-турецкого сотрудничества на фоне санкционного давления на Россию привела к динамичному развитию туристической сферы: в июле россияне обогнали иностранцев по турпотоку. "Согласно статистике, число туристов, прилетевших в Анталью с 1 января по 30 июля 2022 года, выросло на 97% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 6,68 млн человек. В июле только воздушным транспортом в Анталью прибыли 2,4 млн иностранных гостей", - приводит данные Turizm Guncel, уточняя, что за месяц страну посетили почти 490 тыс российских туристов.

Говоря о перспективах экономического сотрудничества стран, отметим, что растущий интерес Анкары к расширению взаимодействия с российской стороной в этой сфере, в частности выражается в намерении Турции вступить в БРИКС и перейти в торговле с РФ на национальные валюты. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, процесс перехода на применение национальных валют для взаимных расчетов между Россией и Турцией находится в продвинутой стадии.

На то, что отношения России и Турции после неприсоединения Анкары к санкциям Запада вышли на принципиально новый уровень, указали и опрошенные "Вестником Кавказа" эксперты. Так, главный редактор "МК Турция" и автор телеграм-канала "Повестка дня Турции" Яшар Ниязбаев отметил, что за всю историю торговли между Турцией и Россией до таких высоких показателей страны еще не доходили. "При самых пиковых значениях товарооборот составлял лишь $30 млрд в год. Такое происходило дважды – в 2015 и 2021 годах. Сейчас речь идет о сумме, превышающей эти показатели в два раза, и это только за полгода", - сказал он. Эксперт спрогнозировал, что одна из важнейших тем в переговорах Путина и Эрдогана также будет находиться в экономической плоскости. "В настоящее время один из важнейших вопросов – это покупка турецких облигаций российской стороной, тоже очень важный для турецкой экономики вопрос. Поэтому можно ожидать, что эта тема тоже будет обсуждаться. И это будет прорывом в экономической повестке двусторонних отношений", - подчеркнул Ниязбаев.

В свою очередь, политолог Амур Гаджиев обратил внимание на рост возможностей интенсификации двустороннего эконмического взаимодействия. "Интерес у Турции к российскому рынку огромен. Мы видим, как в условиях ухода западных брендов с российского рынка их ниши активно заполняют турецкие компании. Недавно был подписан меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между медицинскими промышленными кластерами Турции и России, что является большим рывком в сфере производства лекарственных препаратов, предполагающим как локализацию производства на территории обеих стран, так и совместную работу российских и турецких компаний. Сотрудничество наращивается по всем направлениям", - подчеркнул он, отметив, что также в приоритете остается задача достижения товарооборота в $100 млрд.

Энергетика

После совместной реализации газового проекта "Турецкий поток", Россия и Турция продолжают активное сотрудничество в сфере энергетики. Так, в конце июля в Турции началось строительство четвертого энергоблока АЭС "Аккую". Реализация энергетического проекта проходит при активном сотрудничестве с российской стороной. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех блоков станции с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 она будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год, что покроет до 10% потребности Турции в электроэнергии.

Как отметил в беседе с "Вестником Кавказа" заместитель директора Центра исследований современной Турции Фаридун Усмонов, для выстраивания долгосрочной перспективы российско-турецких отношений вопрос энергетики является одним из ключевых. "Строительство атомной электростанции "Аккую" – это одна из прорывных кампаний для сотрудничества двух стран, не только объединяющая их усилия, но и закладывающая фундамент для нового уровня отношений, которые будут продолжаться как минимум 80-100 лет", - подчеркнул он.

В свою очередь, политолог Амур Гаджиев обратил внимание на то, что у России и Турции в сфере энергетического сотрудничества есть огромные перспективы для реализации проектов в третьих странах. "Есть определенные проекты, которые Турция хотела бы обсудить с Россией, в том числе и в Восточном Средиземноморье. Как известно, там проект EastMed (газопровод, по которому должен транспортироваться газ из Израиля в Грецию, а затем в Италию – прим. ред.) становится историей. В настоящее время идут дискуссии о том, чтобы спроектировать новый газопровод по транспортировке израильского, египетского и кипрского "голубого топлива" в Европу. Также по поводу катарского газа, по поводу арабского трубопровода. То есть много вещей, касающихся отношений России и Турции в энергетической сфере, которые тоже станут предметом переговоров", - выразил мнение эксперт.

Таким образом, конфронтация России и Запада побуждает и российское государство, и российский бизнес интенсифицировать сотрудничество с другими регионами, переориентировать свои интересы и политику, прежде всего, на крупные и сильные государства, контакты с которыми уже дают значительный позитивный эффект и способны к дальнейшей интенсификации, и Турция – один из очевидных надежных партнеров России в новой экономической и политической реальности, поэтому Путину и Эрдогану есть не только о чем поговорить, но и о чем договориться.