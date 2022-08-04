Вступление Финляндии и Швеции ратифицировали 23 из 30 стран НАТО

4 авг. 16:20

Документы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО ратифицировали на данный момент 23 из 30 стран альянса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Несколько часов назад сенат США ратифицировал протоколы о присоединении. Таким образом, число членов (альянса), ратифицировавших присоединение к НАТО Финляндии и Швеции, достигло 23", - сообщил Столтенберг.

Он отметил, что также некоторые члены НАТО "близки к завершению своих национальных процедур" по ратификации.

"Пока что это был самый быстрый процесс вступления в современной истории НАТО", - добавил генсек альянса.