Молодежные досуговые пространства появятся в Дагестане

4 авг. 16:07

Досуговые пространства для подростков будут создаваться в Дагестане, рассказал министр по делам молодежи республики Камил Саидов.

"Планируем создать досуговые пространства для подростков в рамках стратегической программы "Подростки России", одобренной президентом РФ, по всей стране будут создаваться пространства для несовершеннолетних, где они смогут встречаться в неформальной обстановке, общаться и находить себе новых друзей", - пояснил он ТАСС.

Министр добавил, что вместе с детским омбудсменом региона они осмотрели центры молодежи и добровольчества, обсудили, на какой площадке лучше реализовать программу.

Пилотное досуговое пространство создадут в этом году в Махачкале, в следующем году они начнут появляться в муниципалитетах республики.

Саидов признал, что у подростков сильная потребность в общении со сверстниками, и она должна удовлетворяться. "Пока в республике, да и в целом по стране мало площадок, где они могут собираться и проводить время с пользой. Будем исправлять ситуацию", - заключил глава Минмолодежи.