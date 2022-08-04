Пятигорск примет фестиваль для людей с ограниченными возможностями

4 авг. 16:01

Творческий конкурс и фестиваль для людей с ограниченными возможностями "Просто любить" в третий раз пройдут в Пятигорске (Ставропольский край) в конце августа, сообщила один из организаторов фестиваля Кристина Родионова.

"27 августа пройдет творческий конкурс для людей с ограниченными возможностями. Будут разные номинации - вокал, танец, художественное чтение, сказка. Ожидается около 100 участников из разных городов - Ейска, Махачкалы, Ставрополья. Ограничений по возрасту нет", - приводит слова собеседницы ТАСС.

По ее словам, фестиваль задуман как площадка для проведения мастер-классов. "Сейчас у нас планируется 30 площадок, еще набираем партнеров. Будут разные направления: рукоделие, гончарное дело, иппотерапия, рисование, игры, аниматоры, будет работать полевая кухня. Потом будут концертная программа и выступление спикеров", - сказала организатор мероприятия.