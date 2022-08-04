В Сочи продолжают выводить устойчивые к заморозкам сорта чая

4 авг. 15:58

В Субтропическом научном центре РАН проводятся селекционные и генетические исследования, специалисты изучают механизмы адаптации растений и пытаются вывести устойчивые в заморозкам сорта чая.

"Разработка морозостойких сортов чая и развитие субтропического земледелия в Сочи обладают большим потенциалом. Сейчас, разрабатывая новый Генеральный план курорта, делается упор на возрождение сельскохозяйственной сферы. Концепция стратегического документа предполагает вовлечь в сельскохозяйственный оборот 900 гектаров чаепригодных земель" , - рассказал директор городского департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности Ростислав Гончаров.

Сегодня Краснодарский край - единственный регион в России, где чай выращивают в промышленных масштабах. Выведение новых сортов позволит расширить территории чайных плантаций в более северные районы.