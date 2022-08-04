Россия срочно достраивает свой участок международного маршрута "Европа - Западный Китай"

4 авг. 15:39

На ускоренное строительство трассы М-12 Москва-Казань, которая станет частью международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай", правительство РФ выделяет дополнительно 50 млрд рублей.

"Ранее правительство уже выделяло средства на ускорение работ, и сегодня направим еще 50 млрд рублей. Эти ресурсы позволят обеспечить опережающее строительство», - заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг.

По его словам, эта поддержка позволит досрочно, уже в этом году, ввести в эксплуатацию участки М-12 в Подмосковье и Владимирской области, их общая протяженность составит около 100 км.

Также правительство выделит свыше 380 млн рублей на завершение до конца года строительства автомагистрали в Саранске (Мордовия). "Эта новая трасса поможет промышленным предприятиям ускорить доставку грузов и снизить издержки", - уточнил Мишустин.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что заявлял, что из восьми участков трассы М-12 четыре строятся с опережением, основной ход планируется запустить к концу 2023 года. "В этом году запустим из 830 км 95 км. И дальше поэтапно следующий 2023 год. И если у нас все получится, это будет самое быстрое строительство за всю историю страны – 830 км за 2,5 года", - рассказал вице-премьер.

Четырехполосная скоростная автодорога позволит связать крупнейшие региональные центры с сетью скоростных дорог европейской части России.