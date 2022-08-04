Грузинские оппозиционеры требуют вернуть Иванишвили и убрать Саакашвили

4 авг. 15:33

Депутаты-оппозиционеры от партий "Гирчи" и "Граждане" назвали три шага для искоренения поляризации, которое позволит выполнить одно из условий Евросоюза для предоставления Грузии статуса кандидата.

Одним из них стало возвращение в политику основателя правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия", бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили.

"Необходимо, чтобы все формальные политические акторы, особенно такие влиятельные, как Бидзина Иванишвили, вернулись в политическое пространство Грузии, и как субъект принятия политических решений вместе со своей политической командой взял на себя ответственность, и в рамках этой ответственности принял участие в следующих парламентских выборах", - цитирует заявление оппозиции Sputnik Грузия.

Его авторы убеждены, что близость Иванишвили к политике была доказана последними событиями.

Второй шаг - это полный уход экс-президента Михаила Саакашвили из политической жизни Грузии. "Принятие им этого решения уменьшит поляризацию, оздоровит грузинское политическое поле, лишит правящую политическую силу "образа врага", полемика с которым строится на языке взаимной ненависти", - считают оппозиционеры.

Третья мера - принятие хотя бы во втором чтении поправок в Конституцию о снижении избирательного барьера до 2% и проведении будущих парламентских выборов целиком по пропорциональной системе.

Председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе со скепсисом отреагировал на предложения оппозиции. "Ни избирательный барьер, ни вопрос Саакашвили, ни возвращение Бидзины Иванишвили в политику не имеют никакого отношения к 12 условиям Еврокомиссии, поэтому содержание этого письма нам непонятно", - сообщил он, пообещав, что "Мечта" продолжит работать над выполнением условий - но по своему плану.