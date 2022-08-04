Туристку из Краснодара, упавшую в трещину, спасли на Эльбрусе

4 авг. 15:14

Спасатели Кабардино-Балкарии вызволили туристку из Краснодара, провалившуюся на Эльбрусе в горную трещину.

ГУ МЧС России по КБР сообщает, что в четверг в районе полудня двое незарегистрированных туристов из Краснодара, находясь на южном склоне горы Эльбрус, запросили помощь. На склоне Эльбруса на высоте 4000 метров в горную трещину на глубину около трех метров провалилась 30-летняя участница похода.

Спасатели оперативно прибыли на место и помогли туристке выбраться. Сообщается, что женщина не пострадала и отказалась от медицинской помощи.