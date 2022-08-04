МИД РФ: Москва ведет активную работу с Баку и Ереваном по всем каналам и на всех уровнях

4 авг. 15:10

Министерство иностранных дел России выразило "крайнюю озабоченность" в связи с напряженностью, возникшей в Карабахе, такое сообщение опубликовано на сайте ведомства.

В МИД принесли глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также пожелали скорейшего выздоровления тем, кто был ранен.

"Российские миротворцы прилагают все необходимые усилия для стабилизации обстановки "на земле". Активная работа с обеими сторонами ведется по всем каналам и на всех уровнях, включая высшее руководство страны. Министр иностранных дел Российской Федерации С.В.Лавров находится в тесном контакте с азербайджанским и армянским коллегами", - указали в министерстве.

В МИД призвали армянскую и азербайджанскую стороны к сдержанности и соблюдению режима прекращения огня, подчеркнув, что "урегулирование имеющихся противоречий должно осуществляться исключительно политико-дипломатическими средствами, с учетом позиций сторон и в строгом соответствии с положениями Заявления лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года".

В сообщении также выражается уверенность в том, что сторонам стоит сконцентрировать усилия на формировании позитивной повестки в отношениях Баку и Еревана в рамках действующих трехсторонних переговорных форматов.