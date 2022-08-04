Американская Moderna списала вакцины от коронавируса на $500 млн за квартал

4 авг. 15:03

Американская биотехнологическая компания Moderna, согласно отчету за второй квартал текущего года, списала просроченнной вакцины на $500 млн.

Из отчета также следует, что объемы продаж за указанный период составили $4,7 млрд, на 9% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Чистая квартальная прибыль составила $2,2 млрд, на 20% ниже прошлогоднего показателя. Чистый доход на акцию упал на 18% и составил $5,24.

Издержки Moderna за второй квартал 2022 года составили $1,4 млрд, в том числе $500 млн за списанную нераспроданную вакцину и $315 млн, включающие расходы так или иначе связанных с вакциной от коронавируса (отзыв заказов, простой производственных площадей и другое).