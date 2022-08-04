Путин обсудил с Совбезом напряженность в Карабахе

4 авг. 14:55

Президент России Владимир Путин провел заседание Совета безопасности с участием постоянных членов СБ, на котором обсуждалась в том числе возникшая в Карабахе напряженность, об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в ходе заседания "была подчеркнута настоятельная необходимость выполнения всех положений трехстороннего договора".

Кроме того, президент обсудил с Совбезом переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые пройдут завтра в Сочи, а также вопросы социально-экономического развития РФ.