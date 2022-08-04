В Ингушетии выросло число семей, получающих соцвыплаты

4 авг. 14:53

Социальные выплаты в 2022 году назначены для более 29 тыс семей в Ингушетии, что на 52% больше, чем в 2021 году, сообщил министр труда занятости и соцразвития региона Хаджибекир Муталиев.

По его словам, помощь от государства получат более 43 тыс детей от 3 до 7 лет. "В Ингушетии в этом году более 29 тыс. семей получают выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет, а это более 43 тыс. детей. Стоит отметить, что в 2021 году соцвыплаты получали 19 тыс. семей, в которых в общей сложности было 30 тыс. детей", - приводит слова собеседника ТАСС.

Далее Муталиев отметил, что пособие назначается в размере 50%, 75% и 100% от размера регионального прожиточного минимума на ребенка.