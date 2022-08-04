Песков отметил вклад Эрдогана в реализацию "продуктовой сделки"

4 авг. 14:37

Продуктовая сделка стала примером того, как можно договариваться, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, особо отметив личный вклад президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

"Это хороший пример того, что самые сложные вопросы можно решать при учете интересов всех сторон. Здесь в данном случае можно ответить очень позитивно о господине Гутерреше (генсек ООН), и, конечно, огромный вклад, который внес лично президент Турции (Реджеп Тайип) Эрдоган. Да, это пример того, как можно договариваться", - заявил Песков.

Он отметил, что Россия надеется, что механизм по вывозу зерна с Украины будет продолжать эффективно работать.

Представитель Кремля добавил, что 5 августа в Сочи президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудят в том числе и реализацию продуктовой сделки.

"Это требует личного внимания двух президентов. Будет обмен мнениями о том, как, собственно, прошел первый рейс с зерном из Одессы. В целом это хорошая возможность оценить эффективность работы того механизма, который был создан благодаря стамбульским договоренностям", - рассказал Песков.