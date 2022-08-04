На Кубани продлили штормовое предупреждение

4 авг. 14:37

Ливни и смерчи ожидаются в Краснодарском крае в ближайшие двое суток, информирует пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"До конца суток 4 августа, а также в течение суток 5 и 6 августа местами в крае ожидаются сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-22м/с", - сообщили в ведомстве, уточнив, что над морем от Анапы до Магри могут сформироваться смерчи. В этой связи спасатели рекомендует проявлять бдительность и без нужды не покидать помещений.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение на Кубани продлили на два дня - до 4 августа, до этого о приближении непогоды предупреждали 1 и 2 августа.