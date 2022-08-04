Глюкометр-клипсу, измеряющий сахар без прокола, изобрели российские инженеры

4 авг. 14:23

Российские ученые создали прибор, который может без прокола проверить уровень глюкозы в организме. Оформить предзаказ на него можно на краудфандинговой платформе Boomstarter.

Неинвазивный глюкометр AnnNIGM имеет вид клипсы, которая надевается на мочку уха. Специальный высокочувствительный датчик инфракрасным светом он просвечивает ткани и измеряет уровень глюкозы в крови. Клипсу можно связать по Bluetooth со специальным мобильным приложением, чтобы отследить динамику глюкозы в организме.

Прибор придумал выпускник факультета биомедицинской физики МФТИ и Первого Московского медицинского института им. Сеченова Владимир Козлов. "Клипса белого цвета, маленькая и легкая, крепится на ухе, как прищепка. Мы смогли очень сложную электронику поместить в очень маленькие габариты. Это было очень сложно, но мы смогли", - рассказал он.

Изобретатель уточнил, что сначала собирался сделать глюкометр только для младшей сестры Анны, которая с детства живет с сахарным диабетом, но затем решил сделать прибор доступным для всех.

Теперь команда придумывает еще более компактную версию глюкометра - в виде миниатюрной серьги.