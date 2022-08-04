Полицейский в Алматы насмерть задавил женщину

4 авг. 14:02

В Алматы под колесами полицейского автомобиля погибла женщина. Трагедия произошла 3 августа ночью в 23.25.

"Водитель служебной автомашины марки "Хюндай", гражданин Т. 1993 года рождения, сотрудник полка патрульной полиции, следуя по улице Жансугурова в южном направлении, на пересечении с улицей Акпаева допустил наезд на 49-летнюю женщину, которая, к сожалению, скончалась на месте происшествия", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Водитель водворен в изолятор временного содержания. По факту ДТП заведено дело, назначены необходимые экспертизы.