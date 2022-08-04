Ученые: на территории России найдены древнейшие насекомые-опылители

4 авг. 13:48

На территории Пермского края (деревня Чекарда) обнаружены древнейших насекомые с длинными хоботками сосущего типа. Согласно исследованию, это могут первые в истории насекомые-опылители, говорится в статье в журнале Current Biology.

Палеонтологи пришли к выводу, что эти насекомые из семейства протомеропид (Protomeropidae) жили около 283–273 млн лет назад, и предположительно, опыляли древние голосеменные растения в обмен на капельки сладковатой жидкости.

До сих пор древнейшими насекомыми с сосущими хоботками считались сетчатокрылые и скорпионницы, найденные в Китае в отложениях юрского периода возрастом около 165 млн лет. Российская находка позволяет отодвинуть происхождение хоботковых насекомых-опылителей еще более чем на 100 млн лет в прошлое.

"Вероятность того, что протомеропиды питались нектароподобной жидкостью, достаточно высока. Сложно представить, какую другую функцию мог бы выполнять их хоботок. Но древние растения не стали бы подкармливать насекомых сладеньким из чистой благотворительности, не используя их в качестве опылителей. Значит, кого-то протомеропиды все-таки точно опыляли. Заняв эту экологическую нишу, они на десятки миллионов лет опередили мотыльков, пчел и других любителей нектара, оснащенных хоботками", - сообщил руководитель исследования, старший научный сотрудник Палеонтологического института им. А.А. Борисяка РАН Александр Храмов.