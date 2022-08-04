Часть трассы Лермонтов – Черкесск станет четырехполосной

4 авг. 13:41

Дорожные строители Ставрополья расширят часть автодороги Лермонтов - Черкесск до четырех полос, - сообщили сегодня в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ".

"На пути из Пятигорска в Карачаево-Черкесию проводят капитальный ремонт отрезка федеральной трассы А-165 от села Новоблагодарного до станицы Суворовской, расширяя его до четырех полос. На участке задействовано 60 единиц спецтехники и 50 дорожных рабочих", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Двухполосный отрезок дороги не справлялся с ежедневным трафиком в 15 тыс автомобилей и нуждался в обновлении. Федеральные дорожники расширят проезжую часть до 14 м, безопасность дорожного движения будет обеспечена устройством барьерного ограждения, которое разделит встречные потоки. В завершение работ выполнят инженерное обустройство участка: установят новые дорожные знаки и направляющие устройства, а также нанесут разметку из термопластика, хорошо различимого в ночное время и непогоду.

Также дорожники смонтируют линии электроосвещения, установят остановочные комплексы с автопавильонами, тротуарами и перильным ограждением. Все работы планируется завершить в 2024 году.