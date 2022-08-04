Под Севастополем произошло массовое ДТП, есть жертва

4 авг. 13:25

Сегодня днем на трассе под Севастополем произошло ДТП с участием не менее 10 грузовых и легковых автомобилей, один человек погиб, не менее десяти ранены, - сообщили в пресс-службе ГУМЧС России по Севастополю.

У фуры с прицепом, предположительно, отказали тормоза, в итоге она на большой скорости протаранила несколько автомобилей и загорелась.

"Произошло ДТП в районе поселка Сахарная головка на улице Нефтяная, на выезде на трассу "Таврида" с участием легковых и грузовых автомобилей – точное количество машин уточняется. Есть пострадавшие, медики оказывают им помощь", - сказали в пресс-службе, передает РИА Новости.

Столкнулись не менее 10 автомобилей, информация уточняется, - добавили в МЧС региона.