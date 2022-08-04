Центробанк назвал условие отмены валютных запретов

4 авг. 13:28

Банк России может смягчить валютные запреты и ограничения в отношении недружественных стран в качестве ответной меры на смягчение ими санкций, следует из заявления регулятора, опубликованного в четверг.

ЦБ выступает за дифференциацию валютного регулирования в России: для резидентов возможна максимальная либерализация, для нерезидентов степень жесткости требований должна различаться в зависимости от их юрисдикций. Сейчас в России действует ряд валютных ограничений в отношении нерезидентов из недружественных стран в ответ на санкции.

"При установлении валютных запретов и ограничений следует исходить из принципа взаимности, то есть вводить запреты и ограничения только в отношении резидентов тех государств, которые вводят против Российской Федерации такие меры. Любая либерализация должна быть в отношении дружественных государств. При этом Банк России может рассматривать вариант либерализации в отношении недружественных стран в качестве ответной меры на смягчение санкционных ограничений (например, разблокировку активов)", - говорится в сообщении.

В ЦБ указали, что "необходимо максимальное смягчение административной ответственности за нарушения требований валютного законодательства, связанные с введением санкций".