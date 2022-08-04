Демилитаризация Карабаха - ключ к процветанию Южного Кавказа

После Карабахской войны Армения и Азербайджан при участии России подписали договор о перемирии. Баку и Ереван взяли курс на нормализацию, но, несмотря на это, между ними постоянно вспыхивают боевые действия. Почему в Карабахе до сих пор идут обстрелы и что может сделать Россия для их прекращения?

Вечером 3 августа в районе Лачинского коридора произошли бои. Лачинский коридор – специальная дорога, которую открыли после Второй Карабахской войны. Она нужна, чтобы соединить Армению с Карабахом, где также проживают армяне. Раньше, когда Ереван контролировал Карабах и районы между ним и Арменией, надобности в этом коридоре не было. Но после осенней войны 2020 года, когда Азербайджан вернул свои территории, а в не взятых Баку районах временно разместились российские миротворцы, армяне Карабаха оказались заблокированными. Нужна была дорога для связи с Арменией. Вот и появился Лачинский коридор, который охраняется российскими силами. Азербайджанские власти не возражают против этого коридора, но считают его временной мерой. При подписании перемирия Баку потребовал, чтобы была создана параллельная дорога. Потому что коридор проходит через город Лачин, деля его пополам.

Прошло два года, и Азербайджан своими силами проложил вторую трассу. Но армяне не хотят пользоваться ей и настаивают на Лачинском коридоре. При очередном требовании покинуть коридор произошли стычки. В результате погиб один азербайджанский военнослужащий. Дополнительный гнев у Баку вызвало то, что находящиеся в Карабахе армянские силы попытались взять стратегически важную высоту Гырхгыз, находящуюся между Лачинским и Кельбаджарским районами, ..и установить там боевые позиции. Терпение Азербайджана лопнуло, и он объявил о контртеррористической операции "Возмездие". В результате нее высоты Гырхгыз, Сарыбаба и другие были взяты под контроль ВС Азербайджана. Последние также уничтожили несколько боевых позиций армянских сил и нанесли авиаудар по воинской части в поселке Юхары Оратаг бывшего Агдеринского района. В настоящее время азербайджанские подразделения обустраивают новые позиции и строят подъездные дороги.

При разборе этого инцидента надо понять две простые истины. Во-первых, в нарушение сделки от ноября 2020 года между Владимиром Путиным, Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном в Карабахе до сих пор находятся незаконные армянские вооруженные формирования. Трехстороннее заявление требует их вывода. Во-вторых, по международному праву Карабах, в том числе и территории, где расположены сейчас российские миротворцы, - это территории Азербайджана. Этот факт подтверждает и ООН, и Россия, и весь остальной мир. Поэтому любые силовые методы, которые проводит азербайджанская армия на своей территории, юридически законны. Конечно, при идеальном раскладе все мы хотели бы, чтобы таких инцидентов не происходило, чтобы в Карабахе и на Южном Кавказе царили мир и процветание. Однако Баку не смирится с тем, что, несмотря на победу в Карабахской войне, он не имеет контроля над частью Карабаха. Поэтому пока этот вопрос не решен, Баку будет предпринимать все шаги для вывода из региона армянской армии и установления в Карабахе своей административной власти.

Алиев ставит в первую очередь на дипломатию. Поэтому время от времени он встречается с Пашиняном, и такие же встречи проводит его министр иностранных дел со своим армянским коллегой. На этих переговорах обсуждается широкий круг вопросов - делимитация границ, их открытие, Зангезурский коридор, разминирование и так далее. Но корень проблем между Арменией и Азербайджаном - демилитаризация Карабаха. Пашинян время от времени намекает на то, что Еревану нужно пойти на уступки, но натыкается в своей стране на противодействие реваншистов. Алиев ждет конкретных действий, но, когда не добивается результатов, подкрепляет дипломатию силой. Так что аналогичные военные столкновения в Карабахе будут повторяться вновь и вновь.

Международная общественность, включая Европу и США, призывает к миру, но конкретно не в силах решить проблему, спихивая все на Баку и Ереван. Главным действующим лицом остается Россия. У нее есть миротворцы, и по идее они могли бы добиться вывода армянских вооруженных сил из Карабаха. Однако российская позиция осложняется тем, что Армения – союзник по ОДКБ и ЕАЭС. На это можно привести аргумент, что с февраля Азербайджан тоже официально союзник, поэтому делать выбор для России крайне сложно. Если же смотреть стратегически, то, особенно в нынешней ситуации международного давления и попыток изоляции, России нельзя допускать появления второго фронта. Если в Карабахе начнется еще одна война, это будет отвлекать силы и ресурсы от Украины. Надо также учитывать, что у Азербайджана есть тесные связи с Турцией, и Анкара поддерживает позицию Баку по Карабаху. В условиях санкций Турция и Азербайджан могут сыграть позитивную роль, нарастить торговлю с Россией и помочь обходить санкции.

Одним словом, если поставить на чашу весов маленькую Армению и два экономически богатых государства, то выбор будет очевиден. Так что, возможно, на какой-то стадии для России было бы все-таки выгодно добиться от Армении вывода войск из Карабаха и гарантировать территориальную целостность Азербайджана - реализовать то, что сказано в декларации о союзничестве России и Азербайджана. Мир на Кавказе позволит открыть границы, наладить торговлю и реализовать важные транспортные коридоры…И от этого выиграют все страны региона – и Иран, и Турция, и Россия, и три закавказские республики.