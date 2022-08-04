Треть россиян готовы переехать из-за шума

4 авг. 13:06

Опрос Rockwool Russia показал, что 35% россиян считают шум достаточной причиной для переезда.

Жители многоквартирных домов в России чаще всего жалуются на звуки уличного транспорта (22%), ремонтные работы (18%), шумных соседей (16%). Также россиян раздражают крики и топот чужих детей (8%), громкая музыка (5%).

"Чаще всего жители многоквартирных домов страдают от воздушных шумов - это звуки музыки, речь, работающий телевизор. Они передаются из одного помещения в другое прямым путем, то есть через смежные стены и окна. Но нередко в квартирах приходится сталкиваться и с другими видами шума. Например, топот ног, падение тяжелых предметов", - поделился представитель компании.

Избавиться от шума россиянам помогают ковры и мягкая мебель (21%), переход в другую комнату (12%), переговоры с соседями (10%) и музыка (10%), которая перебивают неприятный шум. Также 5% россиян используют беруши, спасаясь от шума.

Опрос показал, что лишь у 5% жителей многоквартирных домов выполнена полная шумоизоляция квартиры, у 36% опрошенных шумоизоляция выполнена частично.