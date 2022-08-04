Новая дамба спасет жителей Горячего Ключа от наводнений

4 авг. 12:42

В микрорайоне Курортный в кубанском Горячем Ключе возведут новую дамбу и внедрят целый комплекс мер против постоянных подтоплений.

В городе необходимо принять комплекс мер для предотвращения паводков и разлива реки Псекупс, для чего в первую очередь необходимо возвести новую дамбу. Сейчас проект сооружения на реке разрабатывают, - сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Горячего Ключа Сергей Белопольский, передает портал Юга.ру.

Также, чтобы не допустить новых разливов, будет очищено русло реки Псекупс. Его уже углубляют, а на некоторых участках выпрямляют изгибы.

Сейчас техника на самых проблемных участках, всего рабочим нужно пройти 16 километров по руслу реки.

Напомним, июле прошлого 2021 года в Горячем Ключе от наводнения пострадали более 400 домов, погибли двое мужчин.