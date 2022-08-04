Казахстан делает ставку на атомную энергетику

Власти Казахстана заявляют о планах построить в стране уже вторую атомную электростанцию - по словам вице-министра энергетики страны Жандоса Нурмаганбетова, ее предполагается возвести в ближайшие 10 лет на реке Иртыш рядом с городом Курчатовым.

Изначально самыми перспективными площадками для строительства АЭС в стране были признаны озеро Балхаш и река Иртыш, при этом на Балхаше в поселке Улкен уже планируется строительство первой в Казахстане АЭС, сейчас власти выбирают подрядчика, которым может стать и "Росатом".

"Если Казахстан выбирает путь к углеродной нейтральности, то другого выхода, кроме как строить несколько атомных станций, нет. Иртыш - перспективная площадка. С успешным строительством первой АЭС возникает второй вопрос: сколько атомных станций будет в Казахстане? И вполне возможно, что вторая АЭС может появиться в районе Иртыша близ Курчатова", - сообщил Нурмаганбетов.

Напомним, Казахстан испытывает значительные трудности с энергообеспечением: сейчас страна перекрывает дефицит за счет перетоков из России, а в конце марта Нур-Султан даже начал переговоры с Москвой о плановом импорте электроэнергии.