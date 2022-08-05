Турция бросает вызов Китаю редкоземельными металлами

Когда в июле президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил об обнаружении второго по влечение в мире месторождения редкоземельных элементов в Эскишехире, многие эксперты и докладчики поставили под сомнение качество и достоверность запасов в 694 млн тонн. Однако специалист, который руководит добычей, сказал Middle East Eye, что на сто процентов уверен в месторождении Эскишехир и его способности обеспечить стратегическое преимущество Турции, у которой есть потенциал стать важным игроком в сфере редкоземельных элементов, где доминирует Китай, контролирующий 90% рынка.

”Значимость запасов минералов можно оценить по тому интересу, который к ним проявляется, - говорит Серкан Келешер, генеральный директор Eti Maden, государственной компании, которой было поручено извлечение редкоземельных минералов в Эскишехире. - Мы получили несколько предложений от крупных компаний из Китая, Японии и США. Они хотят с нами сотрудничать”.

Несколько десятилетий назад геологи выяснили, что в в Эскишехире есть залежи редкоземельных элементов, но их количество считалось небольшим. Министр энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что исследования начались в 2011 году. Было взято более 59 тыс. образцов, пробурено 125 тыс. метров породы. ”Мы вполне уверены в том, что обнаружили”, - говорит Келешер. В июле Донмез заявил, что на месторождении в Эскишехире 10 из 17 редкоземельных элементов, широко применяющихся в сфере высоких технологий, в том числе и для производства камер, телескопов, рентген-аппаратов и систем наведения ракет.

Это заявление Турции вызвало удивление со стороны Европы и КНР. Китайская государственная газета Global Times опубликовала две статьи в попытке преуменьшить важность турецкого месторождения. Авторы написали, что Китай - ”единственная страна” в мире, обладающая ”полной промышленной цепочкой” производства редкоземельных элементов, и ”такое преимущество не может быть сброшено со счетов, сколько бы редкоземельных запасов ни было обнаружено”. Несмотря на изначальную негативную оценку, во второй статье Global Times ссылается на китайского эксперта, который считает возможным сотрудничество Турции с Китаем в сфере разведки.

”Китай - лучший потенциальный партнер. Турция может подписать меморандум о взаимопонимании с Китаем, который предоставит технические услуги от этапа разведки до купли-продажи”, - считает Ву Ченхуи, независимый эксперт в сфере редкоземельных элементов.

Келешер уверен, что отклик Китая указывает на то, что месторождение - настоящий прорыв для Турции: ”У нас есть предложение от китайских государственных компаний. Стали бы они суетиться, если бы оно того не стоило?”

Истребители и электромобили

Министерство энергетики Турции заявило, что планирует ежегодно производить 10 тыс. тонн редкоземельных оксидов, а также 72 тыс. тонны барита, 70 тыс. тонн флюорита, и 250 тонн тория - критически важного металла для ядерной энергетики. Правда, критики считают, что 10 тыс. тонн редкоземельных элементов мало что изменят на рынке, где ежегодное производство составляет 280 тыс. тонн. Но Келешер с ними не согласен: ”У нас появится конкурентное и стратегическое преимущество, поскольку редкоземельные элементы используются в производстве как истребителей пятого поколения, так и электромобилей. Мы начнем производство до конца 2022 года, а затем выйдем на промышленный уровень. У нас есть собственные производственные цели, и они могут стать еще масштабнее”.

Ильгин Куршун Юнвер, профессор горного дела в Стамбульском университете, согласна с Келешером. Она отмечает, что еще больше запасов редкоземельных элементов может быть обнаружено во время промышленной разработки: ”Такое было с запасами бора в Турции”.

На первом этапе планируется создание предприятия, которое ежегодно будет производить 1,2 тыс. тонн минералов, в том числе и редкоземельных: 8 тонн оксида лантана, 13 тонн оксида церия, 3 тонны оксида неодима, тонну оксида празеодима и 0,5 тонны смешанного концентрата редкоземельных элементов, а также 365 тонн флюорита и 300 тонн барита, которые не являются редкоземельными минералами, тем не менее их ценность велика.

По словам Юнвер, среди всех минералов неодим самый ценный: ”Неодим крайне важен для автомобильной промышленности и энергетики. У него огромный потенциал использования в самых разных технологических секторах за счет его магнитных свойств”.

Барит используется для разведки нефти и газа, а также в секторе здравоохранения, а флюорит - в производстве стали. Другие редкоземельные элементы используются для производства оптики, солнечных батарей и защитных очков, а также для защиты от ржавчины.

Келешер говорит, что сначала Турции нужно научиться производить редкоземельные минералы на пилотном предприятии, что может занять несколько лет: ”Если мы решимся обратиться за помощью и подпишем соглашение с опытной зарубежной компанией, то процесс займет куда меньше времени. У нас есть такая возможность. Турции понадобится $ 2-3 млрд для создания предприятия промышленного уровня".

Юнвер утверждает, что у Турции уже есть необходимые ресурсы, но проблема может возникнуть на процессе обогащения и выделения элементов в оксиды и руду, которые используются в промышленности.

Еще один аспект, вызывающий беспокойство, возможные последствия для окружающей среды: редкоземельные элементы могут загрязнять почву в процессе производства. Келешер говорит, что Eti Maden уже получила отчет о воздействии на окружающую среду пилотного предприятия, и поводов для беспокойства нет.

Что касается вопросов в отношении объемов запасов, один турецкий консультант по энергетике напомнил, что аналогичные сомнения высказывались и в 2020 году, когда Турция объявила об обнаружении природного газа в Черном море: ”Уже в первом квартале 2023 года этот газ будет поставлен в турецкие дома. Люди недооценивают министерство энергетики”.