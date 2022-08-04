В Вене стартуют переговоры по возобновлению СВПД

4 авг. 12:25

В Вену для продолжения переговоров по отмене санкций сегодня прибыла иранская делегация во главе с заместителем министра иностранных дел страны по политическим вопросам Али Багери Кани.

"Отправляюсь в Вену для продвижения переговоров. Ответственность лежит на тех, кто нарушил сделку и не смог дистанцироваться от зловещего наследия. США должны воспользоваться возможностью, предоставленной щедростью партнеров по совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе Ирана (СВПД). Мяч на их стороне, чтобы показать зрелость и действовать ответственно", - написал главный переговорщик Ирана в одной из социальных сетей, передает иранское информационное агентство ИРНА.

Переговоры между делегациями Ирана и остальными сторонами стартуют уже сегодня.

