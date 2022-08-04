Центробанк будет содействовать ускорению девалютизации в России

4 авг. 12:24

Банк России планирует вводить дополнительные меры для ускорения девалютизации.

"Банк России будет содействовать ускорению естественного процесса девалютизации и вводить дополнительные меры, направленные на сокращение банковских операций в таких валютах", - говорится в сообщении на сайте регулятора.

Кроме того, ЦБ займется решением проблемы с заблокированными российскими активами. Регулятор считает целесообразным перевести накопленные валютные средства госкомпаний в валютах недружественных стран в иные валюты.

Не исключается введение новых мер для дестимулирования использования "токсичных" валют компаниями реального сектора, следует из сообщения ЦБ РФ.