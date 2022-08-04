Пострадавшие при взрыве в Хырдалане идут на поправку

4 авг. 12:12

При взрыве в жилом доме в городе Хырдалан пострадали трое, один из них уже выписан, двое находятся в больнице в стабильном состоянии, сообщает Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBIB).

Согласно сообщению, один пострадавший сегодня выписан домой на амбулаторное лечение. "Лечение двух других пострадавших с термическими ожогами головы, шеи, обеих верхних и нижних конечностей второй и третьей степени продолжается в медцентре Наримановского района Баку. Их состояние оценивается как стабильное", - информирует TƏBIB.

Взрыв на третьем этаже пятиэтажного жилого дома в городе Хырдалан в Абшеронского района произошел вечером 3 августа.