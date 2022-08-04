Узбекские сенаторы не поддержали закон о "быстрых" браках

4 авг. 11:56

Узбекские сенаторы в ходе своего сегодняшнего пленарного заседания отклонили закон, который должен был ускорить заключение брака.

"Наличие действующих норм и правил, то есть сроков регистрации, трактуется как побуждение лиц, вступающих в брак, тщательно обдумать свои решения и не допустить поспешного союза молодых людей. Это дает возможность подготовить их к семейной жизни, снизить количество разводов в стране", – отметили сенаторы, комментируя действующую норму, передает Podrobno.uz.

В частности, сейчас брачующиеся вынуждены ждать месяц после подачи заявления в ЗАГС, чтобы сыграть свадьбу. Новый документ должен был устранить это препятствие.

Напомним, аналогичные законы действуют в ряде стран СНГ. Так, в России это - не менее 1 месяца и не более 12 месяцев, Армении – не менее 1 месяца и не более 3 месяцев, в Азербайджане и Казахстане – не менее 1 месяца. Подобные сроки действуют во многих других странах.