Таиланд ждет миллионного турпотока из России в этом году

4 авг. 11:44

В этом году Таиланд рассчитывают принять миллион туристов из России, способствовать росту турпотока будет возобновление прямых рейсов "Аэрофлота", заявил глава Управления по туризму королевства (ТАТ) Ютасак Супасорн, пишет The Nation Thailand.

"Россияне будут стремиться в более теплые места, в том числе и в Таиланд", - говорится в сообщении.

Супасорн полагает, что вслед за "Аэрофлотом" полеты в Таиланд возобновят и другие российские авиакомпании.

С начала года в Таиланде отдохнули 3,12 млн иностранных туристов, из них свыше 76 тыс россияне.

"Аэрофлот" планирует открыть ежедневные рейсы на тайский остров Пхукет в конце октября.