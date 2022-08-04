В России выявили свыше 17 тыс случаев коронавируса

4 авг. 11:32

За минувшие сутки в России выявили 17 126 новых случаев заражения коронавирусом, такая заболеваемость зафиксирована впервые с начала апреля.

В Москве новых случаев 5 973, в Санкт-Петербурге - 1 814, в Подмосковье - 1 742. В Краснодарском крае - 327, в Ставропольском крае - 158, в Крыму - 143, в Дагестане - 42, в Кабардино-Балкарии - 38, в Адыгее - 15, в Карачаево-Черкесии - 12, в Чечне - 12, в Ингушетии - 7, в Северной Осетии - 27.

Общее число инфицированных в России достигло 18 653 867.

Госпитализированы за сутки 1 916 человек. Выздоровели 9 752 пациента, за все время - 18 010 066.

Умерли за сутки 44 человека, с начала пандемии - 382 604.