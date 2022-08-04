ВЦИОМ выяснил, что большинство россиян постоянно испытывают усталость

4 авг. 10:57

Согласно данным опроса ВЦИОМ, 56% россиян как минимум несколько раз в неделю испытывают усталость.

На регулярную усталость чаще всего жалуется молодежь 25-34 лет. У 23% опрошенных усталость появляется несколько раз в месяц, чаще у молодежи 18-24 лет (30%).

Несколько раз в полгода устают 4% россиян, несколько раз в году - 5%.

По словам респондентов, усталость вызывает "нервная и ответственная работа", тяжелый физический труд, переживания многих "психологически тяжелых ситуаций". Также россияне часто устают на даче и огороде.

Всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ был проведен 22 июля 2022 года, в нем приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.