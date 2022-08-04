Лето совершает "температурный форсаж" в Центральной России

4 авг. 10:31

В августе лето в Центральной России не сдает позиций, температура превышает норму на пять градусов, сообщил главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в интервью радио Sputnik.

Август начался жарой, температура воздуха продолжит расти в ближайшие дни, предупредил Тишковец.

"На старте августа лето включило температурный форсаж. Температура уже растет до 27-29 градусов, дальше будет больше", – заявил он.

Первая неделя августа в Москве может завершиться жарой 32 градуса. "На конец первой недели августа температурный фон в Центральной России выйдет на показатели 27-32 градуса. Столбики термометров пятого и шестого августа будут штурмовать тридцатиградусную отметку", – поделился специалист.

По словам синоптика, такой температурный режим как минимум на четыре-пять градусов превышает климатическую норму.