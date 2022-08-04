На западе Грузии завершается строительство газопровода

4 авг. 10:31

Пресс-служба Корпорации нефти и газа Грузии проинформировала о завершении работ по строительству 60-километрового участка Абаша-Кобулети, реализуемого в рамках проекта строительства-ремонта магистрального газопровода Восток-Запад.

Нефтегазовая корпорация реализует проект строительства газопровода диаметром 500 мм за счет собственных средств на основании постановления правительства, отмечает Sputnik Грузия.

По словам генерального директора Корпорации Георгия Чиковани, новый 60-километровый газопровод полностью изменит эффективность энергоснабжения Аджарии, так как его реализация важна как для населения, так и туристического сектора.