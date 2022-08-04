Россия и Монголия проводят совместные военные учения

4 авг. 10:23

Совместные российско-монгольские военные учения "Селенга-2022" стартовали сегодня на полигоне "Ховд" в западной части Монголии, следует из сообщения Восточного военного округа.

"В аймаке Ховд в западной части Монголии, на одноименном полигоне состоялась церемония открытия традиционного совместного российско-монгольского военного учения "Селенга-2022". Были подняты государственные флаги и исполнены гимны обоих государств-участников", - говорится в сообщении.

Штабы руководства планируют совместные действия войск. В преддверии учений мотострелковые подразделения двух армий совершили марш на штатной технике на полигон "Ховд". Было отработано отражение нападения на колонны диверсионных групп условного противника под прикрытием экипажей вертолетов армейской авиации ВС РФ.

В ходе учений будет отработана подготовка и ведение совместных действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований в горно-пустынной местности и в городских условиях.

В учениях участвует до 1,2 тысяч военнослужащих, задействовано около 300 единиц боевой техники.

Учения "Селенга" проводятся ежегодно с 2008 года. С 2011 года они стали иметь антитеррористическую направленность. Военные учения с участием более одной тысячи военнослужащих обеих стран проводятся ежегодно поочередно в России и в Монголии.