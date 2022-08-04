Операция "Возмездие": о чем Азербайджан напомнил Армении

4 авг. 10:15

После проведенной азербайджанской армией операции "Возмездие" на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, а также на государственной границе сохраняется относительное затишье, - сообщили в Минобороны Азербайджана.

"Оперативная обстановка находится под полным контролем наших подразделений", - говорится в сообщении азербайджанского оборонного ведомства.

Ранее МИД Азербайджана отверг заявление МИД Армении, сделанное накануне, в котором Ереван несправедливо обвинил азербайджанскую сторону в нарушении трехстороннего заявления.

"Мы неоднократно заявляли, что положения заявления, подписанного лидерами трех стран 10 ноября 2020 года, не выполнены, тем более что армянские вооруженные формирования до сих пор не выведены с территории Азербайджана. У Азербайджана есть многочисленные свидетельства о присутствии незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, этот факт был признан и официальными лицами Армении", - напомнили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве, отметив, что кровавый инцидент с гибелью азербайджанского солдата также является результатом невыполнения Арменией своих обязательств, в то время как Азербайджан на законных основаниях обеспечивает безопасность и целостность своих территорий.