Ялтинцы пытались атаковать сайты госучреждений Крыма

4 авг. 10:08

Власти Крыма заподозрили четырех жителей Ялты в намерении устроить компьютерные атаки на сайты госучреждений, - сообщила пресс-служба УФСБ по Крыму и Севастополю в четверг.

Крымчане скачали в интернете программы, предназначенные для уничтожения, блокирования, модификации и копирования компьютерной информации. Они планировали использовать их для атак на государственные информационные ресурсы, что подтвердили в беседе с правоохранителями.

"В связи с тем, что граждане не успели воспользоваться вредоносными компьютерными программами, оснований для привлечения их к уголовной ответственности нет", - пояснили в пресс-службе, передает "Интерфакс".

Все они получили официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления по ч. 1 ст. 273 УК России (использование вредоносных компьютерных программ), - добавили в УФСБ региона.