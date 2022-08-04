Товары поставщиков IKEA продают на "Яндекс Маркете"

4 авг. 10:04

Товары поставщиков IKEA, которая закрыла магазины в России, продаются на маркетплейсе "Яндекс Маркет", подтвердили в пресс-службе "Яндекс Маркета". Уточняется, что в будущем ретейлер планирует добавить новых поставщиков, которые ранее сотрудничали с IKEA.

На сайте маркета появилась специальная страница, посвященная товарам, которые раньше поставлялись в IKEA. На сайте используется формулировка "как в IKEA".

"В настоящее время ретейлер ведет переговоры о подключении к маркетплейсу других поставщиков IKEA", - приводит слова собеседника ТАСС.