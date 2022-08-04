Спецпосланник США по Ирану отправится в Вену на переговоры по СВПД

4 авг. 9:51

Спецпосланник США по Ирану Роберт Мэлли рассказал о подготовке к предстоящей поездке в Вену для продолжения переговоров о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Веду подготовку к поездке в Вену на переговоры, в основе которых лежат предложения главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля", - написал он в твиттере.

По его словам, США ждут встречи, "приветствуют усилия ЕС, и готовятся предпринять добросовестную попытку добиться сделки". "Скоро станет ясно, готов ли Иран сделать то же самое", - отметил Мэлли.

В конце июля Боррель представил предложение по возобновлению СВПД, которое "включает все достигнутые всеми сторонами компромиссы". Накануне в МИД Ирана, изучив его инициативы, сообщили что поддерживают идею возобновления переговоров. Иранская делегация намерена отправиться в Вену для переговоров по ядерной сделке.

По данным издания Tehran Times, переговоры состоятся 4 августа.