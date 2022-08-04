МИД Азербайджана ответил на обвинения Армении

4 авг. 9:51

"Мы решительно отвергаем заявление МИД Армении от 3 августа, в котором несправедливо обвиняется азербайджанская сторона, а обвинение в нарушении трехстороннего заявления является не чем иным, как лицемерием", - говорится в заявлении пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана в ответ на заявление МИД Армении от 3 августа.

"Мы неоднократно заявляли, что положения заявления, подписанного лидерами трех стран 10 ноября 2020 года, не выполнены, тем более что армянские вооруженные формирования до сих пор не выведены с территории Азербайджана. Согласно статье 4 трехстороннего заявления, "миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских Вооруженных сил", - говорится в документе.

"У Азербайджана есть многочисленные свидетельства о присутствии незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, этот факт был признан и официальными лицами Армении. Так, заместитель начальника генштаба Вооруженных сил Армении Саак Саакян на встрече с родителями граждан, призванных на военную службу 29 июня текущего года, заявил, что "в Карабахском регионе армянские военнослужащие - срочники будут заменены военнослужащими сверхсрочной действительной военной службы. Кроме того, секретарь совбеза Армении Армен Григорян в своем интервью от 19 июля 2022 года заявил, что "вывод подразделений вооруженных сил Армении из Карабаха завершится в сентябре этого года". Эти заявления наглядно показывают, что вопреки взятым на себя обязательствам, Армения до сих пор незаконно держит свои вооруженные воинские части на территории соседнего государства", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Причиной недавней напряженности является присутствие на территории Азербайджана незаконных армянских вооруженных формирований и их провокации.

"Кровавый инцидент с гибелью азербайджанского солдата 3 августа также является результатом невыполнения Арменией своих обязательств. Ссылаясь на пункт 6 трехстороннего заявления, доводим до сведения МИД Армении, обвиняющего Азербайджан в нарушении соответствующего положения, что строительство новой дороги по Лачинскому коридору продолжается уже много месяцев по согласованному маршруту, и армянская сторона осведомлена об этом. Если она под разными предлогами стремится затянуть выполнение этих обязательств, а также других положений трехстороннего заявления, то это является еще одним наглядным примером неконструктивной и подрывной деятельности Армении в отношении реализации трехсторонних заявлений и других соглашений", - отмечается в документе.

Для обеспечения мира и стабильности в регионе, а также постконфликтной нормализации важно полное выполнение трехсторонних заявлений. Азербайджан полностью выполняет свои обязательства и настоятельно требует, чтобы Армения также выполняла эти обязательства.

"Напоминаем МИД Армении, который обвиняет Азербайджан в "агрессивной деятельности", что именно Армения около 30 лет осуществляла оккупацию территорий соседнего государства, а после прекращения оккупационной политики до сих пор не выводит свои незаконные вооруженные формирования с азербайджанских территорий. Азербайджан же на законных основаниях обеспечивает безопасность и целостность своих территорий", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.