На столичный регион обрушилась летняя жара

4 авг. 9:15

Сегодня жителей столичного региона ждет переменная облачность, без осадков и до 31 градуса тепла, - сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Сегодня погодные условия в столичном регионе обусловятся юго-западной периферией антициклона, поэтому москвичей и жителей Подмосковья ждет погожий и очень теплый летний денек. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с и температура плюс 29-31 градусов в Москве и плюс 27-32 градусов в Подмосковье. Это на 7 градусов выше климатической нормы", - рассказал Тишковец, передает РИА Новости.

Атмосферное давление будет меняться мало и останется чуть выше нормы - 752 мм рт ст, - добавил синоптик.