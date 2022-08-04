Названа дата завершения строительства трассы в обход Тимашевска

4 авг. 1:29

Дорожники планируют завершить строительство трассы в обход Тимашевска в Краснодарском крае, которая поможет решить проблему пробок летом, когда растет загрузка дорог за счет отдыхающих, к концу 2025 года, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"Это долгожданная дорога для жителей города и гостей края. Она позволит перенаправить поток отдыхающих, направляющихся к Черноморскому побережью, в объезд Тимашевска, разгрузит ж/д переезды и решит многолетнюю проблему с пробками", - пояснил он.

В настоящее время уже завершены работы по переносу газопровода, также установлены опоры и пролетные строения для будущего моста, проведены другие работы.