Ставропольский вуз и крупнейший университет Мексики запустят программу двойных дипломов

4 авг. 0:23

Ставропольский государственный аграрный университет (СтГАУ) и Национальный автономный университет Мексики, признанный крупнейшим университетом страны, заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом заявили в пресс-службе российского вуза.

Согласно документу, учебные заведения будут обмениваться студентами, а также внедрят программу "двойной диплом", когда обучающийся получает сразу два документа о высшем образовании.

"Договор открывает возможности для реализации исследовательских проектов по смежным для университетов направлениям. Это устойчивое развитие сельских территорий, ветеринарная медицина и технологический дизайн", - приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Напомним, Национальный автономный университет Мексики был основан в 1910 году. Он является самым многочисленным по количеству студентов в Северной и Южной Америке.