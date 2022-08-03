США готовы вернуться к возобновлению переговоров по СНВ-3, но…

3 авг. 23:14

США вернутся к переговорам с Россией о соглашении на смену СНВ-3 в случае улучшения ситуации на Украине, конкретных сроков не ставится, заявила заместитель госсекретаря по вопросам контроля над вооружениями Бонни Дженкинс.

"Конкретных сроков мы не ставим, когда это произойдет", - сообщила она на пресс-конференции.

По словам Дженкинс, Вашингтон готов вернуться к переговорам, как только Москва "проявит добрую волю" в контексте ситуации вокруг Украины. "Это параметр, который мы рассматриваем на данный момент", - отметила она.

Согласно распространенному перед началом обзорной конференции по ДНЯО ООН заявлению президента США Джо Байдена, Вашингтон готов "в оперативном порядке" обсуждать с Москвой новую систему контроля над вооружением, которая заменит договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), истекающий в 2026 году. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, предложений от США в этом контексте так и не поступило.