В Ингушетии запустят единую службу оперативной помощи

3 авг. 23:54

Министерство промышленности и цифрового развития Ингушетии заключило госконтракт на создание единой службы оперативной помощи гражданам. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромсвязи региона.

"В рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика РФ" контакт-центр создается в соответствии с соглашением между министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и правительством Ингушетии", - пояснили в ведомстве.

Уточняется, что аппаратно-программный комплекс предусматривает создание собственной виртуальной автоматической телефонной станции для обеспечения возможности массового приема, переадресации и обработки вызовов, обращений граждан, в первую очередь, в медучреждения.

Планируется, что все технические мероприятия по созданию контакт-центра будут завершены до сентября.